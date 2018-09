Mickovski: Shumica e anëtarësisë së VMRO-DPMNE-së do të abstenojë, ose do votojë kundër

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickovski, në intervistën e mbrëmshme në Telma tha se numri më i madh i anëtarëve dhe përkrahësve të VMRO-DPMNE-së ose do të abstenojnë ose do të votojnë kundër, transmeton Gazeta Lajm.

“Shumica e anëtarëve dhe përkrahësve të VMRO-DPMNE-së ose do të abstenojnë nga votimi ose do të dalin dhe do të votojnë kundër. Nëse kjo marrëveshje bëhet efektive, Maqedonia do të jetë pjesë e BE-së nëse i plotëson kushtet tjera sipas sistemit të meritave. Kush garanton se nëse ne e zgjidhim kontestin dhe e kryejmë detyrën e shtëpisë, do të anëtarësohemi në BE. Kush garanton se Greqia edhe më tej nuk do të na bllokojë me muskujt e sajt?”, deklaroi Mickovski.

Loading...