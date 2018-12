Askush nuk mund të detyrojë, me forcë, prindërit që t’i vaksinojnë fëmijët e tyre, por ata duhet ta dinë vaksina kundër fruthit është mënyra e vetme e mbrojtjes, thotë për “Meta” Vlladimir Mikiq, drejtor i Institutit të Shëndetit Publik (ISHP), njofton “Meta“, përcjell Portalb.mk.

– Në Shkup, 15,000 fëmijë të moshës deri 14 vjeç janë të pa vaksinuar me këtë vaksinë. Askush nuk mund t’i detyrojë prindërit, me forcë, t’i vaksinojnë, por duhet të jenë mirë të informuar për pasojat dhe komplikimet që mund të ndodhin – thotë Mikiq.

Ai paralajmëroi se do të pasojnë sesione edukative me prindërit, ku do të sqarohen të gjitha çështjet e paqarta në lidhje me këtë temë.

– Numri i fëmijëve të pa vaksinuar është i madh për shkak të anti-vaksinuesve dhe fushatat e tyre që janë të bazuara në informata të gabuara. Publiku duhet të dijë se në bazë të statistikave të gjithë botën, një në 1000 fëmijë do të merrni inflamacion i trurit si komplikim i sëmundjes, ndërsa një ose dy fëmijë në 1,000 do të vdes si pasojë e komplikimeve nga fruthi – thekson drejtori i ISHP-së.

Në 2018, në Serbi nga kjo sëmundje kanë vdekur 15 persona, në Francë dy, ndërsa në Itali brenda një viti kanë vdekur 5 persona.

