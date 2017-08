Milaim Zeka tregon se Rexhep Selimi u bë ministër i Thaçit pasluftës me izën e SHIK’ut

Në debatin ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjes, është përfshirë edhe deputeti i Nismës për Kosovën, Milaim Zeka. Ai këtë herë është marrë me Rexhep Selimin, për të cilin ka thënë se u bë ministër i Thaçit pasluftës me izën e SHIK’ut

Ky është statusi i plotë i Zekës në Facebook:

Rexhep Selimi ka qene Minister e Brendshem i Qeverise te Perkoheshme

Qeveria e perkoheshme, ne krye me Hashim Thaçin, themeluan shume institucione pas lufes. Tri prej tyre ishin: Shiku, Ministria e Puneve te Brendshme, dhe TMK, ne kuader te se ciles ishte G-2.

Strukturen e Shikut e ka udhehequr Kadri Veseli. Minister i Brendshem ishte Texhep Selimi. Shef i TMK se, ishte Agim Çeku.

Duke u bazuar ne kete strukture, une mendoje qe pa miratimin e SHikut, nuk kishin mu ba ministra as Rexhep Selimi, as Agim Çeku. Po e them kete duke u nisur nga vetja ime, ku Shiku, ne krye me Kadri Veselin, dhe bosin e tije, Hashim Thaçi, nuk kishin pranuar propozimin e Rugoves qe une te behesha drejtor i pergjitheshem i RTK/se. Ka qene koha kur shpalleshe delja e zeze, nese pije kafe me njetezit e LDK se.

Te dyja palet luanin felliqte me njeritjetrin.

Mbi bazen e gjithe kesaj, une nuk them qe Rexhep Selimi, apo Hashim Thaçi kane qene brenda strukturave te Shikut me libreza, po indirekt, kane qene bosa.

Dallimi eshte se Rexha e kriyikon SHikun, Hasha jo. Si do qofte, deshiroje te them nje shqetesim si deputet: nuk po shqetrsohem çka pa akuzon Dardan Molliqaj, as Blerand Stavileci, po ama po brengosem qe vendi im eshte pa Prokuror!!!