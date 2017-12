Milikija në hall me shkollën e Grushinës, kush do bëhej drejtor!

Në shkollën e fshatit Grushinë të komunës së Haraçinës ditëve të fundit ka pasur probleme

dhe mosmarrëveshje lidhur me shkarkimin e drejtorit të shkollës. Sipas një reagimi që ka

mbërritur në adresë të INA, faji i drejtohet kryetares së komunës së Haraçinës, Milikije

Halimi. “Duke pasur parasysh se institucionet kompetente nuk po marrin masa përkatëse,

vendsosëm tju drejtohemi juve për të informuar opinionin për kaosin dhe papërgjegjësinë

që po e shkakton kryetarja e komunës. Ajo ka shkaktuar konflikt mes kolektivit të shkollës

duke shkarkuar drejtorin e mëparshëm pa asnjë arsye dhe ka emëruar bujkun për drejtor,

pa asnjë ditë pune në arsim, sipas dëshirës së saj. Kryetarja nuk I është përmbajtur ligjit

që është shumë i qartë dhe decid”, thuhet në letrën e këshillit organizativ të siç thuhet

prindërve të pakënaqur.

Por komuna e Haraçinës është përgjigjur lidhur me këtë problem të shkaktuar.

“Po i vërtet është rasti, për shkak se ish drejtori i shkollës së Grushinës nuk e ka dhënë

provimin për drejtor, ndërsa sipas tyre bujku i ashtuquajtur e ka dhënë provimin dhe sot

është në vendin që i takon. Në zyrën tone të komunës kanë ardhur banorë të Grushinës dhe

kanë kërkuar largimin e drejtorit të deritanishëm. Duke pasur parasysh këtë kërkesë të

qytetarëve, kryetarja e komunës ka vepruar në përputhje me ligjin dhe ka organizuar

testimin e kandidatëve, që e ka bërë ministria e arsimit”, kanë theksuar nga komuna e

Haraçinës.