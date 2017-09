Milikije Alimi, kjo është kandidatja e LSDM për Haraçinën (FOTO)

Milikije Alimi, një zonjë shqiptare është përzgjedhur si kandidate e LSDM për zgjedhjet lokale

të 15 tetorit. Shpallja e kandidaturës së saj është bërë nga kreu i socialdemokratëve Zoran

Zaev, i cili dje për Kurban Bajramin ishte në Haraçinë, informon INA.

Zaev tha se kjo grua shqiptare është personi më serioz që të jetë kandidat i LSDM-së për këtë

komunë.

“Mendoj që jemi në fund me bisedimet me partnerët e koalicionit të cilët janë standard me ne

në koalicion, por po flasim edhe me parti që nuk janë me ne në koalicion. Unë shpresoj që

fronti i koalicionit do të rritet, dhe jam i bindur se ajo do të ndodhë, në përputhje me

bisedimet që po i bëjmë në bazë të konceptit, programit dhe ardhmërisë së shtetit”, theksoi

Zaev.

Melekije Alimi është kandidatja e parë femër për komunën e Haraçinës. Ajo thotë se kjo është

një përgjegjësi e madhe dhe se shpreson në fitore. .“Është përgjegjësi e madhe që të emërohem si kandidate për Haraçinën, edhe përgjegjësi më e madhe është sepse jam femra e parë që po dal në garë për këtë post. Shpresoj se do ta fitoj besimin e bashkëvendasve të mi që të realizojmë projektet që vetë kryeministri i premtoi”,

theksoi kandidatja Alimi. Ajo pritet të ketë përkrahje të gjërë për shkak se LSDM doli si partia

e parë më e votuar në Haraçinë, duke lënë prapa të gjitha partitë e tjera shqiptare. (INA)