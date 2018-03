Milikije Halimi fton Haraçinën të çohet në këmbë para Qeverisë për rastin e Almirit më 21 mars!

Njoftojmë të gjithë qytetarët e Komunës së Haraçinës se Kryerarja e Komounës znj. Milikije Halimi bën thirrje që me datën 21.03.2018 ti bashkangjitemi protestës para qeveris në Shkup për rastin e Almirit, thuhet në një njoftim të komunës së Haraçinës, shkruan Gazeta Lajm.

“Të gjithë ata që kanë deshirë ti bashkohen kësaj proteste masnesër në ora 11:30/h të vinë afër Komunës ku do të bëhet nisja me dy autobusa .

Mos të lejojmë që vrasësit e Almirit të shëtisin lirshëm”, thuhet në apelin e kryetares së Haraçinës, Milikije Halimi.

Mos të lejojmë pa u dënuar vrasja e Almirit të vogël,bashkohu edhe ti për Almirin.