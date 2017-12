Ushqim për të gjithë – Banka për ushqim Maqedonia dhe Eurohuman Internacional Maqedonia me përkrahjen e CBF Partnership Maqedonia dhe në bashkëpunim me Komunën e Haraçinës dhe Kryetaren e re Milikije Halimi, sot janë shpërndarë 38 paketa me produkte ushqimore për familjet nevojtare në Komunën e Haraçinës.