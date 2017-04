Milioneri Joshua: Shifër qesharake, dua të bëhem bilioner

Në prag të duelit të 29 prillit, ku do të mbrojë titullin kampion bote në peshat e rënda ndaj Wladimir Klitschko, boksieri britanik Anthony Joshua ka shprehur se cila është ëndrra e tij: Të bëhen një bilioner përmes sportit të boksit. Dhe sfida ndaj legjendës ukrainase është njëra prej përballjeve që do t’i japë atij jo vetëm famë por edhe parà. Joshua, kampion bote në kategorinë IBF (18 fitore, të gjitha me KO), do të përballet me një veteran të peshave të rënda si Klitschko (64 fitore dhe 4 humbje), sfidë që është e vlefshme edhe për titullin kampion bote të kategorisë WBA, që është vakant.Boksieri britanik Anthony Joshua gjate nje dueliJoshua, 27 vjeç, është kampion olimpik në peshën e rëndë në “Londër 2012”. Ai ka deklaruar se ka disa objektiva dhe të bëhet një pasanik është njëri prej tyre. Dhe jo vetëm të jetë një milioner, por bilioner. “Besoj se kam ende 5 vite në dispozicion, ndoshta edhe më shumë, për t’u bërë një nga boksierët më të mëdhenj të historisë. Është e vështirë për të arritur këtë objektiv dhe unë nuk paguhem për orë pune. Kur e nisa këtë sport, objektivi im i parë ishte të bëhesha milioner. Por sot në botë ka shumë njerëz, madje edhe pleq, që janë të tillë, pasi kanë prona. Ndaj për mua objektivi është të jem një bilioner”, tha Joshua.Anthony Joshua dhe Wladimir KLitschko para duelit qe do te zhvillohet me 29 prill ne LonderBritaniku pranoi se nga duel me Klitschko do të përfitojë të paktën 10 milionë dollarë. “Objektivi im është të kem 10 herë më shumë se sa kjo shifër. Dhe nëse arrij të kem 100 apo 150 milionë dollarë, atëherë pse jo, të bëhem në të ardhmen një bilioner. Unë e di që kjo nuk ka për të qenë e lehtë, përkundrazi do të jetë shumë e vështirë, por nuk është e pamundur”, u shpreh më tej boksieri Anthony Joshua, ende i pamposhtur në ring si profesionist. “Unë di që sot jam një njeri më i zgjuar se disa vite më parë. Nuk e kam ndryshuar stafin, pasi besoj tek ata njerëz. Edhe rutina ime nuk ka ndryshuar. Unë mendoj vetëm të stërvitem”, tha Joshua./telesport.al