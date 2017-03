Milloshoski: Platforma shqiptare përmban elemente që prishin unitetin e Maqedonisë

Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshovski sonte në emisionin Top-Tema, theksoi se ai pajtohet se platforma shqiptare nuk është krijuar që Maqedoninë ta bëjë më të pavarur, por se sipas tij ka elemente të cilat e prishin unitetin e vendit.

“Pa marrë parasysh se ku është shkruar fizikisht, platforma është çertifikuar me fotografi, me takim me vulë në Tiranë. Dhe kjo vetëm tregon kompleksin e disa partive politike të shqiptarëve në Maqedoni që nuk kanë pavarësinë dhe integritetin për të bërë diçka së bashku, por megjithatë ajo të jetë autentike”, tha sonte Antonio Milloshoski i VMRO-DPMNE-së.

Ai theksoi se Platforma shqiptare duhet të refuzohet dhe të hidhet, pasi sipas tij kjo platformë rrezikon unitetin e Maqedonisë.