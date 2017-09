MINISTËR, MOS JEPNI PREMTIME TË NGUTSHME QË NUK I REALIZONI DOT

Nga: FAdil Lepaja

Nuk e kuptoj përse gjithë ky shqetësim lidhur me premtimin e ministrit të ri të drejtësisë lidhur me krimin e organizuar dhe korrupsionin.

Krimi i organizuar është i njohur se nuk i përfillë premtimet e qeverisë, pastaj te ne është i rritur mjaft dhe nuk ka nevojë për përkujdesjen e qeverisë.

Sa i përket korrupsionit, po ashtu nuk ka arsye të shqetësohemi sepse edhe ashtu nuk mund të rritet më. E ka arritur limitin, ka kohë tashmë.

Së fundmi, edhe ashtu asnjë qeveri deri më tani nuk i ka mbajtur premtimet lidhur me këto çështje, përfshi këtu edhe ish presidenten e cila pat formuar edhe një këshill të veçantë anti krim dhe anti korrupsion ku i pat mbledhur të gjithë kokat e … po e dini.

Në fund fare, edhe pas gjithë këtyre premtimeve dhe angazhimeve, falë zotit, krimi i organizuar dhe korrupsioni janë top fare, si molla, qysh thotë populli dhe shqetësimet vendore dhe ndërkombëtare për deklaratën fatkeqe të ministrit të ri janë krejt të panevojshme.

(kjo mund te lexohet edhe si satire edhe si analize )