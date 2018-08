Ministrat e BDI-së nesër fillojnë me “kanagjegje”, Hazbi Lika i bojkoton

Sezoni i dasmave gati ka përfunduar për sivjet, kurse BDI po bën përgatitjet përfundimtare për të filluar takime me qytetarët, që në rrjetet sociale kanë filluar të quhen “kanagjegje të BDI-së”. Takimet do të fillojnë nesër në Çair, ku do të marrin pjesë gati të gjithë funksionarët partiakë në eshalonin e parë dhe të dytë të ekzekutivit, por në të cilat nuk merr pjesë zv/kryeministri Hazbi Lika. Takimet e këtilla vijnë në kohën kur flitet se vetë funksionarët e BDI-së janë ankuar se qytetarët nuk u paraqiten për të kërkuar ndonjë shërbim prej tyre, që nëse është e vërtetë, tregon ftohje të shqiptarëve nga politikat e BDI-së.

“Të Shtunën më 01.09.2018 në mjediset e Komunës së Çairit, nga ora 13 deri në ora 18:00 do të organizohet ditë e hapur për banorët e Komunës së Çairit, gjatë së cilës do të keni mundësi të keni takim kokë më kokë me cilin do nga Ministrat, zëvendës Ministrat, Sekretarët Shtetëror dhe deputetët e zonës nga radhët e BDI-së për ti shprehur vërejtjet, kërkesat, idetë, sugjerimet për një qeverisje sa më të afërt me ju dhe në shërbimin tuaj.

Karavani i bashkëbisedimit me qytetarët “Zëri yt” fillon nga Komuna e Çairit

Do keni mundësi të caktoni takim me :

Bujar Osmani – zv.Kryeministër

Sadulla Duraku – Ministër i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

Kreshnik Bekteshi – Ministër i Ekonomisë

Arbër Ademi – Ministër i Arsimit dhe Shkencës

Shyrete Elezi- zv. Ministre e Financave

Agim Nuhiu – zv. Ministër i Punëve të Brendshme

Asim Musa – zv. Ministër i Shëndetësisë

Bekim Maksuti – zv. Ministër i Mbrojtjes

Nefrus Çeliku – Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë

Jahi Jahiu – Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Administratës Publike

dhe Deputetët e zonës:

Ejup Alimi – Koordinator i grupit parlamentar

Artan Grubi – deputet

Numër kontakti:070419774

PS. Adresa: Komuna e Çairit, rr. Hristijan Todorovski Karposh, Shkup”, thuhet në apelin e BDI-së për këtë takim.

