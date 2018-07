inistri i Kulturës Asaf Ademi sot e vizitoi Muzeun e Maqedonisë, me ç’rast u njoftua me gjendjet në këtë institucion kombëtar, si dhe me projektet të cilat realizohen me mbështetje të Ministrisë së Kulturës, transmeton Medial.mk.

Ademi gjatë vizitës ka qenë i informuar edhe për rrjedhën e aktiviteteve për sanim të sipërfaqes së pullazit, si dhe për rregullimin e enterierit dhe eksterierit në muze, njoftoi Ministria e Kulturës.