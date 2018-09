Ministri Bekteshi për vizitë zyrtare në Shqipëri, u nënshkrua marrëveshje në fushën e gazifikimit

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi po qëndron sot në Tiranë në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Ai u takua me ministrin shqiptar të Energjetikës, Damian Gjiknuri, me të cilin së bashku morën pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit për Mirëkuptim mes SHA .Resurset Energjetike të Maqedonisë dhe kompanisë ALBGAZ nga Tirana. Ky Memorandum synon të krijojë dhe zhvillojë bashkëpunimin e biznesit për zhvillimin e rrjeteve transmetuese të gazit natyror në të dy vendet nëpërmjet ndërtimit të një linjeje ndërlidhëse, për ta ofruar në mënyrë efikase këtë gaz natyror.

“Si vende fqinje, me marrëdhënie tradicionalisht miqësore dhe bashkëpunim të zhvilluar ekonomik, në mënyrë aktive jemi angazhuar për të siguruar integrim më të shpejtë të tregjeve të energjisë në atë të BE-së dhe Komunitetit Energjetik dhe rritjen e sigurisë së furnizimit me energji në rajon. Ky Memorandum është një hap përpara drejt zhvillimit të partneritetit dypalësh strategjik në fushën e gazit natyror, duke u bazuar në Memorandumin tashmë të nënshkruar në fushën e energjetikës mes Ministrisë së Ekonomisë të Republikës së Maqedonisë dhe Ministrisë së Energjetikës të Republikës së Shqipërisë “, tha Bekteshi duke rikujtuar se të dyja vendet, si nënshkruese të Marrëveshjes së KE-së, përveç harmonizimit të legjislacioneve nacionale me ato evropiane, synojnë të arrijnë tre qëllimet e përcaktuara të politikës energjetike të Bashkimit Evropian siç janë siguria, qëndrueshmëria dhe konkurrenca, duke siguruar lëvizjen e lirë të energjisë pa barriera teknike.

“Më gëzon fakti që ndërtimi i projektit TAP në territorin shqiptar është në fazën përfundimtare . Bashkëpunimi në fushën e gazit natyror, verifikuar sot nga drejtuesit e MER dhe ALBGAZ Bajram Rexhepi dhe Arbër Avrami, si një partneritet strategjik mes dy kompanive do të mundësojë siguri dhe diversifikim të furnizimit me gaz natyror. Kjo do të promovojë gazifikimin, shpërndarjen e sasive shtesë të gazit natyror midis dy vendeve por do të inkurajojë investimet në infrastrukturë në sektorin e energjisë dhe do të përmbushim obligimet që dalin nga Iniciativa Rajonale për lidhjen me gaz të Evropës Qendrore me atë Juglindore , ” tha Bekteshi pas nënshkrimit.

Sipas Bekteshit, Maqedonia dhe Shqipëria, si dy vende fqinje që duan të integrohen në strukturat evropiane, duke pasur parasysh procesin e Berlinit, janë shumë të interesuar që në afat sa më të shkurtër kohor të konkretizojnë projektet e iniciuara, të cilat do të kontribuojnë për një bashkëpunim më të fuqishëm energjetik dhe ekonomik, duke pasur parasysh se vetëm integrimi i mirë rajonal do të sigurojë edhe integrim më të shpejtë në familjen evropiane.

“Nënshkrimi i këtij memorandumi për bashkëpunimi në sferën e gazifikimit, si pjesë e energjetikës , është një bazë e mirë nga e cila do të përfitojnë të dyja vendet. Projekte të tilla që zhvillojnë tregun e energjisë duhet të shihen me interes të madh, sepse si vendet fqinje kemi shumë detyrime ndaj Komunitetit të Energjisë “, tha ministri i energjetikës Damjan Gjiknuri.