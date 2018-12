Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ishte në panairin e tretë tradicional në Saraj i organizuar nga Fondacionin “Albiz” i cili ka për qëllim të promovoj dhe afirmoj biznesat që gravitojnë në këtë komunë. Në këtë fotografi, duke sikurse Bekteshi ka të mbathura atlete. Mirëpo gazetarët që kanë qenë prezent, sqarojnë se në fakt atletet janë të fotografit që ka bë fotografinë, e që janë reflektuar në pasqyrën e vendosur para masës ku janë Bekteshi dhe zyrtarë tjerë.

“Ne kemi rritur shumën e investimeve kapitale nga 392 milion euro në 420 milion euro, por njëkohësisht kemi rritur edhe shumën për mbështetjen e sipërmarësisë në vend si dhe mbështetjen e konkurecëmërisë së kompanive vendore në rajon dhe në tregun Europian.BLIC Kemi rritur shumën edhe të Fondit për Inovacion për Zhvillim Teknologjik ku më parë ka qenë rreth 2 milion euro, ndërsa prej vitin 2019 të gjithë sipërmarësit e rinj dhe të gjithë të rinjët që do të kenë ide për të filluar biznese do të kenë mundësi të përkrahen nga ana e këtij Fondi me rreth 10 milion euro por njëkohësisht mjete edhe për projektet infrastrukturore”, tha me këtë rast Bekteshi.



“Për vitin e ardhshëm është e domosdoshme të kihet parasysh investimet kapitale respektivisht në ndërtimtari sepse atje kemi ngecjen më të madhe”, tha Nebi Hoxha, kryetar i ODEMVP-së.

Aktualisht në komunën e Sarajit veprojnë rreth 400 biznese, ndërsa pritjet janë që investimet të rriten edhe ma shumë gjatë vitit të ardhshëm, thonë autoritet e kësaj komune.

“Realisht në komunën e Sarajit do të jetë vit i investimeve kapitale private duke pas parasysh se konform procedurave ligjore diku rreth 10 kompani priten ose të fillojnë biznes të ri ose të zgjerojnë biznesin e tyre”, Blerim Bexheti, kryetar i Komunës së Sarajit.

Vitin e ardhshëm priten investime poashtu në infrastrukturën rrugore nëpër zonat ekonomike si dhe në autostradën Shkup-Bllacë. Projekti për 1.9 kilometra të kësaj autostrade është në përfundim të sipër dhe deri në fund të janarit duhet të shpallet edhe tenderimi për fillimin e realizimit të tij, thotë Bekteshi. Investime pritet të ketë edhe në rrjetin e gasifikimit të vendit si dhe të realizohen edhe shumë projekte tjera për rikualifimin e punëtorëve dhe për marrjen e anës praktike të nxënësve që mësojë nëpër shkollat e mesme profesionale, u tha në forumin e këtij panairi.

