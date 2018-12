Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave ka mbajtur disa takime në periudhën e kaluar me mbikëqyrësit e deleve, me qëllim të dëgjimit të të gjitha propozimeve që kanë dhe problemet me të cilat ballafaqohen, deklarojnë nga MBPU, duke shtuar se ministria do të shqyrtojë kërkesat e tyre dhe se është e hapur për t’u takuar me ta.

Nga atje thonë se këtë vit në Programin për 2017, janë rritur subvencionet për 10 për qind për fermerët e bagëtive, duke përfshirë edhe për mbikëqyrësit e deleve, ndërsa ka dhe shtesë direkte prej 30% për numrin e rritur të tyre.

Paralelisht, sipas ministrisë, MBPU po punon aktivisht në hartimin e një ligji të ri për kullotat, me të cilën do të ndihmohen fermerët në planifikimin dhe organizimin e prodhimit të bagëtive.