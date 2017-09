Ministrja Deskoska: Do të ulet numri i orëve mësimore për nxënësit

Ministrja e arsimit dhe shkencës, Renata Deskovska paralajmëron ndryshime në procesin zgjedhor, me fokus në revidimin e librave, planit mësimor (ulje të orëve)programeve dhe përzgjedhje adekuate të lekturave, transmeton Gazeta Lajm.

“Vlerësojmë se duhet të ketë plan të ri mësimor adekuat për nxënësit e asaj moshe, të vendosen metode të reja në funksion të mësimit kreativ me qëllim që nxënësit ta përcjellin mësimin dhe të marrin pjesë në proces mësimor, e pastaj edhe materiale adekuate që duhet ët shfrytëzohen. Në procesin e ndryshimeve do të kyçen edhe arsimtarët me të cilat do të zhvillohen konsultime përmes një aplikacioni që veçmë është përgatitur. Deri kah mesi i këtij muaji do të duhet të japin mendimin e tyre për disa libra dhe të tregojnë problemet”, theksoi Deskoska.