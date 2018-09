Ministrja gjermane e Mbrojtjes Ursula fon der Lain sot do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë.

Para Ministrisë së Mbrojtjes do të organizohet ceremoni zyrtare për pritjen e Fon der Lain, me çka vijojnë takime tet- a-tet me ministren e Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë Radmilla Shekerinska, bisedime mes dy delegacioneve dhe deklaratat për media./Gazeta e Pavarur

