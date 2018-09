Ministrja zvicerane ulet në shkallë të vagonit të trenit, sepse nuk kishte vend të mjaftueshëm

Ministrja zvicerane e Departamentit të Transportit, e cila po shkonte në një debat në Televizionin shtetëror zviceran SRF në Cyrih, është dashur të ulet në shkallët e një treni, për shkak të mungesës së vendit në vagon.

Të gjithë udhëtarët e rregullt të trenave me siguri se janë ballafaquar me lloj lloj peripecish në trenat e stërmbushur me njerëz, por një gjë e tillë i ka ndodhur edhe ministres Doris Leuthard gjatë udhëtimit të saj në Cyrih.

Në të vërtetë, këshilltarja federale, e ngarkuar për Ministrinë e Transportit, është dashur të udhëtojë e ulur në shkallët e trenit që do të dërgonte në SRF, për shkak të mungesës së vendit në vagon, shkruan “20 Minutes”, përcjell Albinfo.ch.

Incidenti ndodhi mbrëmjen e së premtes, njofton televizioni zviceran në një Tëeet me foto, ku shihet shpina e saj dhe përpjekja për të klasifikuar dosjet e saj me një bashkëpunëtore femër.

Doajneja e Këshillit Federal është dashur të merrte pjesë në programin e famshëm debativ “Arena”. Tema e këtij debati ka qenë çështja e biçikletave për të cilën zviceranët duhet të vendosin më 23 shtator.

Një ekip i medias sociale e ka fotografuar politikanen nga Aargau, duke e përshkruar foton si “jashtëzakonisht simpatike” dhe duke shtuar komentin: “Herën tjetër është më mirë të vini me biçikletë në “Arena”, apo jo Zonja këshilltare federale? ”

Në Tëitter, nga ana tjetër, shumë përdorues të internetit kanë konstatuar se ky është vetëm një veprim i pastër komunikimi nga ana e Doris Leuthardit

