Minjtë e vegjël të politkës që e “hëngrën” flamurin e madh të lavdisë shqiptare

Nga, Abdulla Mehmeti

Ta përmendish Skënderbeun në Maqedoni, ndërkohë që flamurin me të cilin ai e lartësoi popullin shqiptar në botë, të mos kenë të drejtë ta përdorin gjysma e shqiptarëve në Maqedoni (50%), për aq më turp e më zi, ta përdhosish këtë flamur duke ia zvogëluar përmasat (1/3) karshi një flamuri shtetëror me asnjë element të identitetit, historisë dhe kulturës kombëtare, kjo nuk është thjesht një shkelje, mohim, padrejtësi dhe turp, por një tallje me inteligjencën e shqiptarëve, është një krim në nivel kombëtar, njerëzor dhe ndërkombëtar, për përdhosjen e një simboli që me shekuj është përgjakur në beteja për liri dhe pavarësi, nderin dhe dinjitetin e popullit shqiptar!