Miqësore/Renova e pamëshirshme ndaj Flamurtarit

Në kuadër të përgatitjeve për kampionatin e ri në Ligën e Parë të futbollit, që starton më 13 gusht, ndeshje kontrolluese luajtën Renova vendase dhe Flamurtari i Prishtinës, ndeshje kjo që u zhvillua në stadiumin e qytetit në Tetovë. Fituese në këtë ndeshje doli Renova me rezultat të thellë 6-1. Autor të golave për vendasit ishin Xhelil Abdulla (dy gola), ndërsa Petkovski, Gafuri, Selmani dhe Lukas realizuan nga një. Golin e vetëm për ekipin e Prishtinës e shënoi Qëndrim Dautaj. Në pjesën e parë dy trajnerët e ekipeve Vllatko Kostov i Renovës dhe Agron Selmani i Flamurtarit, dolën me formacionet më të mira, ndërsa në pjesën e dytë iu dhanë rastin edhe futbollistëve rezervë. Këtë më së mirë e shfrytëzuan vendasit të cilët u veçuan me efikasitet të lartë. Ndeshjen Renova – Flamurtari e drejtuan referët tetovar në krye me Furkan Idrizin. Në tribunat e stadiumit të pranishëm ishin një numër shumë i vogël i tifozëve. Për skuadrën vendase ishte testi i fundit para fillimit të kampionatit.