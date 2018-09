Miqtë më të mirë janë të këtij grupi gjaku

ipas intv.al në krahasim me grupet e tjera të gjakut, si ndër miqtë më të mirë janë ata që e kanë: O +, pra O pozitiv.

Ja disa nga arsyetimet nga ekspertët:

1. Janë shumë social

Njerëzit që kanë këtë grup gjaku janë shumë social dhe të besueshëm. Thuhet se besimi që kanë të vetja e tyre i bën ata që në sytë e të tjerëve të krijojnë një mendim të mirë.

2. Janë të organizuar dhe praktikë

Ata që kanë grupin e gjakut O Pozitiv në shoqëri japin idetë më të mira për të organizuar diçka interesante. Këto njerëz janë praktikë dhe i marrin lehtë gjërat. Gjithashtu nuk krijojnë konflikte me miqtë e tyre, pasi mundohen t’i zgjidhin gjërat në mënyrën më të mirë, pa shkuar në ekstrem.

3. Marrin përgjegjësitë

Ky lloj grupi gjaku njihen si heronjtë e situatave të ndryshme. Nëse një miku i tyre ndodhet në vështirësi, ata sakrifikojnë duke e marrë të gjithë përgjegjësinë. Vërtetë, sipas intv.al një mik që secili prej jush ka nevojë të ketë.

4. Nuk paragjykojnë

Kjo karakteristikë e tyre i bën të jenë ndër miqtë më të mirë. Kush nuk do donte një mik që nuk do paragjykonte dhe të ishte mendjehapur?! Biseda me ta është e këndshme dhe mund të diskutoni për gjëra të ndryshme.