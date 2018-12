Deputeti i PRSD-së Goran Misovski, nga foltorja e Kuvendit iu drejtua deputetëve të VMRO-DPMNE-së duke u thënë se ish-kryeministri i arratisur Nikolla Gruevski ka turpëruar partinë.

Njeriu iu vodhi paratë dhe iku në Hungari, prej atje iu bën me dorë ndërsa ju i bëni ‘like’.

“Ju qëndroni atje unë do kënaqem këtu me paratë e juaja”, ndërsa turpin do ta bart VMRO-DPMNE-ja, tha Misovski duke folur në seancën e sotme rreth ndryshimeve kushtetuese.

Ai tha se marrëveshja me Greqinë është e pranueshme nga të dy palët dhe se ajo garanton gjuhën dhe identitetin maqedonas.