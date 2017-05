Misteri i misionit të zyrtarit të DASH që detyroi Ivanovin të tërhiqet

Në orët e fundit ka nisur një aksion i përbashkët mes Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mos lejuar që kriza politike shqiptare të degradojë në përplasje civile në vend.

Një udhëtim i papritur i raporterit për Ballkanin në Parlamentin Europian në SHBA ka gjetur përputhje me lajmin se javën tjetër qeveria e Donald Trump dërgon në Tiranë një emisar të lartë për krizën.

Bëhet fjalë pikërisht për zyrtarin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Lee.

Është pikërisht zyrtari i cili bindi Ivanovin që të mbyllë krizën duke i hapur rrugë formimit të qeverisë në bazë të shumicës së re parlamentare. Dhe ai tashmë pritet të vijë edhe në Tiranë për të takuar aktorët politikë, njofton portali Tesheshi.com, transmeton INA.

Hoyt Lee vjen në Shqipëri kur fushata elektorale ka filluar dhe sipas gjasave nuk bëhet fjalë për një rikthim apo djegie të etapave të 18 shtatorit.

Të gjitha kancelaritë e kanë njohur si datë zyrtare dhe kanë bërë të ditur se do të njohin rezultatin edhe pse PD nuk hyn në zgjedhje.

Nga ana tjetër, tashmë është instaluar në Tiranë misioni i OSBE-ODIHR-it ç’ka përbën një procedurë tjetër zyrtare të legjitimimit të 18 qershorit.

Por çdo atëherë në Tiranë zyrtari i lartë i DASH-it?

Burime diplomatike bëjnë të ditur se ai do të diskutojë për situatën me tre aktorë: Kryeministrin Edi Rama, presidentin e zgjedhur Ilir Meta dhe liderin e opozitës, Lulzim Basha.

Duhet thënë se vizita e Hoyt Lee bëhet pas dy momenteve të rëndësishme, apo thënë ndryshe fakteve të kryera: mbylljes së fletës së votimit dhe nisjes së fushatës zgjedhore, si dhe protestës së paralajmëruar të Partisë Demokratike, e cila ka bërë të ditur se do të ketë përplasje të forta.

Për ta e nisur nga e dyta, vizita e zyrtarit të lartë të DASH vendos në një provë të rëndë PD-në nëse do të ketë përlasje civile apo dhunë në protestë. Nëse do të ketë, atëherë qëndrimi i SHBA-së, sipas të gjitha gjasave do të jetë i njëjtë me atë që ndodhi në Maqedoni, pra që dënoi dhunën dhe detyroi presidentin Ivanov që t’i hapë rrugë zgjidhjes së krizës.

Nëse protesta do të jetë e qetë dhe pa eksese, ka shumë gjasa që të ketë një marrëveshje që të çojë në shtyrjen e zgjedhjeve të 18 qershorit, por në një afat të ngushtë, jo më shumë se një muaj.

Nëse PD-ja nuk ndryshon qëndrim, atëherë sipas gjasave vizita e Hoyt Lee do të jetë jo vetëm paralajmëruese, por ai do të sjellë verdiktin e Uashingtonit për shkaktarët e krizës politike e cila rrezikon destabilitetin e Ballkanit.

Në orët e pasdites, ambasadori Donald Lu ka zhvilluar një takim me kreun e PD-së, Lulzim Basha në zyrën e këtij të fundit.

Në qendër të takimit ka qenë normalisht përpjekja e fundit e SHBA për të futur PD në zgjedhje, si dhe vizita e zëvendëssekretarit amerikan të Shtetit, Hoyt Yee, i cili ka paralajmëruar takime me Bashën dhe disa deputetë të tjerë të PD-së kritikë me të.

Ndërkaq, paralel me këtë vizitë në Uashington janë mbledhur Knut Fleckenstein dhe John McCain, i cili është kryetar i komisionit të Senatit Amerikan për shërbimet e Armatosura dhe që ishte para pak kohësh në gjithë Ballkanin për të sjellë paralajmërimin e rrezikut rus dhe ndërgjegjësuar aktorët politikë në vendet përkatëse.

Siç duket janë mbledhur së bashku përfaqësuesit e SHBA dhe BE-së, me shtesë Gjermaninë, pasi Fleckenstein përveçse parlamentar europian është një politikan gjerman i një prej partive partnere në qeverinë e Angela Merkelit.

Në një postim në Twitter, Fleckenstein thekson qartë se kanë folur për Shqipërinë dhe përkatësisht për të futur PD-në në zgjedhje.

“Patëm një këndvështrim të përbashkët për situatën në Shqipëri me senatorin McCain. Kërkuan që PD të marrë pjesë në zgjedhjet që zhvillohen në Shqipëri”.

Mesazhi ishte i shkurtër por i qartë dhe që tregon se serioze është përpjekja e fundit për ta përfshirë PD-në në zgjedhje duke u bërë sërish e përbashkët, tashme dhe mes Brukselit dhe Ushingtonit.

Janë shumë të rëndësishme si do të sillet PD-ja në lidhje me këtë iniciativë por edhe në mitingun e fundjavës.

Natyrisht që edhe mazhorancës do t’i kërkohet një tërheqje, por sipas gjasave vetëm për datën e zgjedhjeve. (INA)