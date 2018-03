Mitropoliti malazez “pranon” Islamin dhe mbron Srebrenicën

Kreu i Kishës Ortodokse malazeze, është shndërruar në “delën e zezë” për kolegët e tij raso-zezë serbë. Kjo për shkak se së fundi ka thënë dhe ai kredon islame se “Allahu është Një e Muhamedi është i Dërguari i Tij” – kjo në fakt është njihet si “Fjala e Dëshmisë”, ose me gjuhë fetare “Shehadet”, ku njeriu që e thotë konsiderohet musliman – dhe se ka denoncuar krimet ndaj musimanëve në Srebrenicë. Në një intervistë që iu morr nga mediat boshnjake, ai i ripërsëriti qëndrimet e tij, siç thuhet, “pa ia bërë syri tërr”… Kreu i Kishës Ortodokse malazeze, mitropoliti Mihailo po përballlet me kritika të shumta nga një turmë priftërinjsh serbë për një shprehje që hapi polemika, por që ai e ka mbrojtur sërish. Shprehja ishte: “Allahu është Një dhe Muhamedi është profeti i tij”. Në një intervistë me Dnevni Avaz të Sarajevës, Mihailo u kthye të komentojë qëndrimin dhe polemikat që janë hapur për të. Pas disa prej paraqitjeve tuaja në mediat boshnjake sërish keni qenë në shënjestër të sulmeve.

Cila është përgjigja juaj?

Shikoni, unë nuk se lexoj vazhdimisht gazetatat pasi merrem me punë tjetër. Kam lexuar pak mediat dhe do t’u thosha atyre që kërcënojnë se përse e bëjnë këtë? Unë nuk jam ai frikacak që të iki nga ju, por ju duhet ikni nga unë. Fraza juaj se “Allahu është Një” ka shkaktuar shumë reagime. Ju thatë se në fakt ne të gjithë besojmë në një Zot, se të gjithë jemi qenie njerëzore… Epo do t’ju jap disa shembuj të asaj që thonë patriarkët. Të marrim Patriarkun e Partenisë së Aleksandrisë. Ai e quan Islamin fenë e Perëndisë dhe me profetin të tij, Muhamed. Ose Patriarku i Antiokisë që thotë se muslimanët dhe ne, të krishterët, jemi në kërkim për të zbatuar fjalët e Perëndisë. Zoti është Krijuesi i tokës dhe ne çdo herë kërkojmë falje ndaj tij. Pra, ne të gjithë të kthehemi te Perëndia, dhe pse dikush është i shqetësuar se unë thashë All-llahu- Zoti, ndërkohë që dikush i thotë dhe Perëndi. Por ama jemi në një qëndrim. Ju tashmë keni thënë se nuk ka dënim për krimet e kryera në Bosnje.

Si i shikoni gjykimet e Karaxhiç dhe Sheshel?

Kjo është një marrëveshje mes Tribunalit, Serbisë dhe Republika Srbska. Është bërë për të shmangur trazirat, në mënyrë që Serbia të shkojë më shpejt në NATO dhe BE. Radikalët e Sheshelit po sulmojnë Srebrenicën dhe thërrasin përsëri për një masakër … Çdo përpjekje e tillë, madje edhe për një të krishterë të ndershëm, është e papranueshme. Kjo duhet të ndalohet rreptësisht. Këta janë fanatikë. Dhe fanatiku është më i rrezikshmi dhe më i keq. Ata thonë se disa kisha dhe manastire janë shkatërruar, por unë jam një njeri pak më i vjetër dhe di më shumë. E kundërta është e vërtetë. 16 xhami u shkatërruan në Banja Luka, një ishte në Beograd dhe i vunë zjarrin. Epo, kjo është diçka e mallkuar! Duhen ruajtur vendet e kultit, le të luten njerëzit te Zoti. Nuk mund ta kuptoj se si njerëzit po shkatërrojnë shtëpitë e Zotit.

Si zgjidhet ky konflikt?

Krimet duhet t’i trajtojë shteti. BE dhe NATO duhet të ndihmojnë BiH që në fund të jetojë normalisht. Kam kaluar nëpër Bosnje, njerëzit mëkatarë po ushtrojnë presion tek njerëzit.

Sipas mendimit tim, ky është një krim moral. Populli boshnjak duhet të heqë qafe atë të keqe. Nuk është faji i njerëzve, janë udhëheqësit. Sepse unë jam i sigurt se as Karaxhiç, as Mlladiç dhe Sheshel kurrë nuk kanë vrarë askënd nga pushka e tyre, por ata ishin kriminelë lufte se kanë urdhëruar vrasjet. Unë jam që të gjithë të jenë përgjegjës, edhe nëse do të ishte babai im. A do të kthehesh përsëri në Srebrenicë? Isha vitin e kaluar në 20-vjetorin e masakrës, por do të vij edhe këtë vit.. E ndjej veten më lehtë kur shkoj dhe lutem për viktimat e masakrës. Unë duhet të shqetësohen kur mendoj për nënat e Srebrenicës. Njëra prej tyre ka humbur 24 anëtarë të familjes, kështu që ky është një gjenocid për mua, jo më të vriten 8,000 njerëz për një ose dy ditë! Është një turp! Kur shkova në Srebrenicë, pashë një kishë ortodokse rreth së cilës njerëzit kapnin armët dhe ecnin rreth kishës. Pyes, çfarë kjo? Ata thonë, ka pasur një xhami, është shkatërruar dhe tani kisha është ngritur. Këta njerëz nuk janë në rregull! Kjo është anarki./tesheshi.com/