Modelja nga Mitrovica pozon nudo, ja ku i poston fotografitë (Foto)

Të pozuarit nudo e ka pasion.

Modelja shqiptare nga Kosova, Besa Istrefi, e cila njihet për guximin e saj sa i përket fotove të tilla, sonte ka ‘çmendur’ ndjekësit në rrjetet sociale.

Ajo në Facebook ka hedhur një foto ku shihet e veshur vetëm me një bluzë të shkurtë kurse pjesën e poshtme duket se nuk kishte fare të brendshme.

Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që Besa pozon nudo. Pozat e saj kryesisht kanë të bëjnë me këtë tematikë, dhe kjo tregon se të pozuarit zhveshur është pasion i saj.

