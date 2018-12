Gjatë vizitës në Shkup, komisarja e lartë evropiane, Federika Mogerini vizitoi edhe Çarshinë e Vjetër, kurse esnafi i çarshisë, Selajdin Asani i dhuroi asaj një filigran. Kjo i ka bë përshtypje zj. Mogerini e cila pas kthimit në Bruksel, i ka dërguar atij një letër falënderuese. Çarshinë sërish e ka vizituar ambasadori i BE-së, Samuel Zhbogar, duke prezantuar në emërimin solemn të “Rrugës së Jorganxhinjve” me emrin “Rruga Evropiane”. Me këtë rast Zhbogar ka vizituar edhe esnafin e njohur Asani, shkruan Gazeta Lajm.

“Zonja Mogerini me të vërtetë e vlerësoi atë dhe më dërgoi letër falënderimi”, ka thënë Asani gjatë takimit me ambasadorin Zhbogar në dyqanin e tij në Çarshi.

