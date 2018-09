Përfaqësuesja e lartë e BE-së, Federica Mogherini sot do të vizitojë Maqedoninë, Mogerini pritet të takohet me zyrtarë të lartë të shtetit dhe liderin e opozitës maqedonase, Hristijan Mickoski.

Pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev, Mogerini pritet të jap deklarat të shkurtër për shtyp në Çarshinë e Shkupit.

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së gjitashtu do të takohet me presidentin e shtetit Gjorge Ivanov si dhe me liderin e VMRO-DPMNE-së Mickoski.

