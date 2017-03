Mogherini në Beograd, radikalët pengojnë fjalimin e saj (VIDEO)

Në seancën ku ka folur Mogherini kanë marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, si dhe disa ambasadorë të disa vendeve, përfshirë këtu edhe ambasadorin e SHBA-së. Mogherini iu drejtua fillmisht deputetëve të parlamentit të Serbisë me disa fjalë në gjuhën serbe, por as kjo nuk i ka zbutur qëndrimet e radikalëve. Gjatë fjalimit fjalët e Mogherinit nuk dëgjoheshin thuajse aspak. Më parë, Mogherini qe takuar edhe me Presidentin e Serbisë, Tomislav Nikoliq.