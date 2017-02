Mogherini viziton Kosovën më 3 mars

Kryediplomatja evropiane, Federica Mogherini, pritet të zhvillojë një takim me liderë të Ballkanit Perëndimor javën e ardhshme.

Mogherini pritet të takohet me liderët e Maqedonisë, Kosovës dhe Serbisë, por sipas medieve të Kosovës, vizita e saj në Prishtinë do të ketë një rëndësinë shumë të madhe pasi do të marrë pjesë në përurimin e përfundimit të punimeve në urën e lumit Ibër në Mitrovicë.

Sipas agjendës së saj, Mogherini pritet të zhvillojë takime te mbyllura me presidentin Thaçi dhe kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa.

Tema kryesore e kryediplomates do të jetë miratimi i demarkacionit me Malin e Zi në Kuvend, i cili do t’i hapë rrugën liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.

Nga ana tjetër, gjatë vizitës së saj në Maqedoni, Mogherini do të flasë me liderët politik për krizën pas zgjedhjeve dhe qeverinë e re.

Ndërsa në Serbi, mësohet se tematika kryesore do të jetë rruga e këtij shteti drejt Bashkimin Europian. Por, eurokomisioneri Hahn i ka vënë si kusht për integrimin në BE të Serbisë, njohjen e Kosovës, të cilën presidenti serb Tomislav Nikoliç e ka kundërshtuar dhe vazhdon ta kundërshtojë fuqishëm njohjen e Kosovës. /albeu.com/