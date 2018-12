Pesë viktimat te Liqeni i Smillkovës janë vrarë në afërsi relative prej 1.5 metrave, katër prej të cilëve nga municionet e kalibrit 9 milimetër dhe 7.62 milimetër. Vrasja ka ndodhur në vendin ku janë gjetur trupat e vrarë dhe të gjitha lëndimet, të vdekurit i kanë marrë derisa kanë qenë të gjallë. Këtë e dëshmuan sot gjatë ekspertizës së tyre mjekët e Mjekësisë Ligjore.

“Pesë trupat janë vrarë aty ku janë gjetur trupat dhe në periudhë të shkurtër kohore. Të vrarët kanë vdekur prej lëndimeve të marra nga armët e zjarrit, ndërkaq gjurmë të gjakut ka pasur nën trupat e tyre, që tregon se vendi i ngjarjes ka qenë mu aty”, tha Zllatko Jaqovski, Ekspert i mjekësisë ligjore.

Ekspertët e Mjekësisë Ligjore thanë se janë njoftuar rreth orës 22:00, ku fillimisht kanë shkuar në Stacionin Policor të Butelit, ndërkaq më pas bashkë me përfaqësuesit e krim-teknikës janë drejtuar për në vendin e ngjarjes, ndërkaq ekspertizat e tyre në terren kanë zgjatur deri rreth orës 3 të mëngjesit.

Pasi kanë mbaruar ata me punë, ka ardhur shërbimi për varrim i Varrezave të Butelin, të cilët i kanë marrë trupat dhe i kanë dorëzuar për në autopsi. Në lidhje me vrasjen e Borçe Stefkovskit, ekspertët thanë se, trupi i tij është gjetur më larg se katër trupat e tjerë.

“Ishte afër veturës së tij, i kthyer me kokë nga vetura, në dorë mbante çelësa. Në pjesën e përparme të veturës, gjetëm një pjesë të trurit, që pas ekspertizave konstatuam se është i tij. Pra, si pasojë e dëmtimit të trurit ka ndërruar jetë. Ekzekutuesi ka qenë pas shpinës së tij deri sa ka shtënë. Ai ka marrë lëndime nga arma e zjarrit edhe në pjesën e majtë dhe të djathtë të kraharorit, ndërkaq nën trupin e tij janë gjetur dy fishekë prej municionit të pushkës 7.62 mm. Vrasja ka ndodhur në afërsi relative prej 1.5 metra”, u shprehën Ekspertët mjeko-ligjorë.

Ekspertët gjatë elaborimit të detajeve në lidhje me atë se çfarë kanë parë dhe çfarë kanë evidentuar, në lidhje me trupat e viktimave në aspektin e mjekësisë ligjore, gjithashtu treguan se në urinën e Filip Sllavkovskit dhe Cvetanço Acevskit , kanë gjetur substancë të kanabisit, që siç thanë ata kanë qenë në masë shumë të vogël. Megjithatë këtë detaj ata nuk e treguan, derisa e ngriti këtë çështje Aziri, ndërkaq gjykatësi dhe prokurorët special i lutën gazetarët që të mos e bëjnë të madhe pasi që e njëjta nuk ka të bëjë me vrasjen dhe se është çështje e ndjeshme për familjarët e viktimave.

Familjarët e të vrarëve sot nuk morën pjesë në seancë gjyqësore pasi që sipas tyre të dhënat që do të thuhen janë të ndjeshme dhe të dhimbshme për ta. Seanca e radhës do të mbahet më 20 dhjetor, në të cilën do të deklarohen ekspertët e MPB-së për ekspertizat e balistikës të cilët i kanë bërë bashkë me Mjekësinë Ligjore.

Përgatiti: Adnan Qaili – TV21