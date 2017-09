“Montella mund të ‘fluturoj’ prej Milanit”

Pavarësisht dëshirës së mirë të tifozerisë milaniste kundrejt Vincenzo Montelës, fjalët e Fassones menjeherë pas disfatës në Genoa përballë Sampdorias vijnë si një paralajmërim për të gjithë stafin teknik me në krye Montellën, ku mesazhi është i qartë, Gabime të tjera nuk do të tolerohen! Pra Milanit nuk i lejohet më që të humbasë pikë të tjera, aq më tepër me skuadra që teknikisht dhe teorikisht janë më të dobëta. Si pasojë që në sfidën me Romën vihet në lojë e ardhmja e teknikut 43 vjecar. Në të vërtetë në rast se kuqezinjtë e Milanit do të humbisnin terren përballë rivalëve direkt të katër vendeve të para projekti i këtij Milani të ri, i cili bëri një merkato të bujshme financiare këtë verë do të dështonte. Në këtë panoramë sfida ndaj Romës dhe Interit rivalër e radhës në kampionat përballë kuqezinjve të Milanit do të jenë tregues direkt i mbarëvatjes së sezonit për Bonuccin me shokë, por se si do të mund të zgjidhë Montella në një javë të gjitha problemet kjo është shumë e vështirë për tu kuptuar. Ndeshja me Sampdorian duket se qartësoi disa gjëra që shtojnë pakënaqësitë ndaj teknikut. Mungesa e grintës që ka përfshirë skuadrën dhe qetësia e tepruar e Montellës ndaj humbjeve të rënda duhet të ndryshojë sepse Milani nuk ka alternativa. Humbja për kuqezinjtë duhet të përjashtohet dhe me vështirësi mund të konsiderohet si pozitiv edhe një barazim. Montella e dinte që në fillim që kishte shumë pak kohë në dispozicion për këtë Milan dhe tani edhe pse shumë shpejt ka mbërritur ora e së vërtetës. Mbetet të shohim nëse ky Milan do të dijë të nisë një Kampionat të ri për veten ku kryefjalë të ketë fitoren.