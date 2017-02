Morata zgjedh Premier League, ja skuadra e së ardhmes

Merkatoja nuk ndalet asnjëherë dhe skuadrat e mëdha kanë nisur që tani nga puna për të ndërtuar të ardhmen. Lojtari më i kërkuar në merkaton e ardhshme të verës do të jetë sulmuesi spanjoll Alvaro Morata, i destinuar të lërë Real Madrid. Te skuadra madrilène ai nuk po gjen hapësirat e duhura, e nis gjithnjë ndeshjen si zëvendësues dhe pas sezoneve ku shkëlqeu te Juventusi i duhet të mësohet me stolin. Ndaj dhe Morata po sheh me vëmendje të ardhmen, mundësisht larg Spanjës.Sulmuesi Alvaro Morata dhe trajneri i Real Madrid, Zinedine ZidaneE përditshmja britanike “The Telegraph” ka bërë me dije se e ardhmja e Morata do të jetë Premier League, teksa ka pëlqyer idenë e transferimit të Chelsea. Në rast se Diego Costa do të lërë blutë e Londrës për të shkuar në Kinë, atëherë Morata do të jetë zëvendësuesi i tij, ideal për skemat e Chelsea. Problemi i vetëm për trajnerin Conte do të jetë konkurrenca e fortë që është prë të blerë sulmuesin spanjoll, që është një garanci në sulm.