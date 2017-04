Mos e humbisni, ja si mund të humbni peshë pa shumë lodhje

Të gjithë e dini se për të humbur peshë duhet shumë punë dhe mundim.

Megjithatë disa studime kanë treguar se zakonet tuaja luajnë shumë rol në këtë drejtim.

Nëse i ndërroni do të humbni peshë pa mund dhe shumë përpjekje.

Merrni frymë thellë

Frymëmarrja e thellë ul nivelin e kortizolit, një hormon i cili e rregullon peshën dhe stresin e fituar. Përveç kësaj, duke rritur sasinë e oksigjenit deri sa jeni duke marrë frymë thellë ju përshpejtoni dhe metabolizmin tuaj.

Hani më shumë perime në mëngjes

Mëngjesi siguron 25% të energjisë suaj të nevojshme gjatë ditës. Ky është vakti më i rëndësishëm i ditës që garanton performanca të mirë mendore dhe fizike. Mjekët thonë se ndër të tjera, mëngjesi ju ndihmon të reduktoni futjen e kalorive të tepërta në organizimin tuaj gjatë ditës, do të ndjeheni të plotësuar dhe do ta përmirësoni sistemin e tretjes.

Kur rrini ul, qëndroni drejt

Rrini të ulur drejt, nëse ju jeni duke punuar, duke ngrënë, apo duke shikuar një film. Kjo do të ju ndihmojë që në mënyrë të shkëlqyer të humbisni peshë më shpejt dhe në mënyrë efektive. Ky zakon i thjeshtë zvogëlon nivelin e kortizolit në trupin tuaj.

Hani ushqime pikante

Ushqimet pikante ju ndihmojnë të përshpejtoni procesin e djegies së yndyrës në trupin tuaj.

Hiqni yndyrën e tepërt të ushqimeve duke përdorur letër

Nëse ju nuk mund të hiqni dorë nga ushqimet e skuqura ose me vaj, të paktën mund ta reduktoni numrin e kalorive që përmbajnë. Përdorni letër për t’i mbështjellur – ajo do të absorbojë yndyrën e tepërt, dhe ju do të jeni në gjendje për të ngrënë ushqimin tuaj të preferuar.

Hani para pasqyres

Tashmë është fakt i provuar nëse hani ushqim para një pasqyroje, do të hani më pak.

Ecni shkallëve

Gjithmonë ecni shkallëve në vend se të hipni në ashensor. Nëse këtë veprim e bëni çdo ditë kjo do të ju ndihmojë shumë.

Pini dy gota ujë para ngrënies

Ekspertët rekomandojnë të pini dy gota të mëdha të ujit para çdo vakti për të shmangur ngrënien e tepërt. Ky zakon i thjeshtë ju bën të hani më pak.

Ecni

Ecja tashmë është vërtetuar se është ushtrim i përkryer të humbje të peshës. Ju mund të djegin deri në 255 kalori në orë nëse ju bëni një shëtitje me hapa më të ngadalshëm dhe deri ne 391 kalori nëse ju ecni pak më shpejtë.

Ushqimin servojeni në pjatë të vogël

Kjo do të ju ndihmojë shumë që ju të mos hani tepër, por vetëm atë që e keni të seruar në pjatën tuaj.

Hani ngadalë

Kur ju përtypeni ngadalë i jepni trurit tuaj kohë të mjaftueshme për të marrë sinjalin e ngopjes.

Bëni dush me ujë të ngrohtë

Hulumtuesit rekomandojnë që të bëni dush me ujë nxehtë, pasi mund të djegin kalori sikurse kur e bëni një shëtitje prej 30-të minutave.