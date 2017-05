“Mos i harroni gjatë fushatës zgjedhore luftëtarët e Kumanovës”

Familjarët e pjesëtarëve të Grupit të Kumanovës kërkojnë nga politikanët në Kosovë që gjatë fushatës parazgjedhore të mos harrojnë fatin e luftëtarëve të arestuar në Lagjen e Trimave, shkruan Gazeta Lajm.

“Ka ditë që jozyrtarisht ka filluar fushata parazgjedhore në Kosovë, dëgjon llojlloj premtimesh, pa asnjë parallogari se a janë të realizushme apo jo këto premtime të shtyera nga “dora e lirë” e politikanëve tanë, mirëpo çka më ka bërë përshtypje falti se në asnjē rast dhe nga asnjë politikan kosovar nuk u tha as edhe një fjalë e vetme për të luftetarët e lirisë që po mbahen politikisht të burgosur në kazamatet sllavo-maqedone. Ju politikanë dhe parti politike me ndikim në vend, duhet ta dini se po kërkoni edhe votën e familjarëve dhe farefisit e shokëve të idealit të Sokolit, Valit e të gjithë atyre djemve që mbahen padrejtësisht në burgjet famkeqe sllave në Maqedoni, dhe njëkohësisht duhet ta dini, se këto familje kanë vetëm një kërkesë, t’i trajtoni e mos t’i harroni djemtë e tyre, luftetarë tanë, të bëni më shumë për lirinë e tyre, sepse nëse askush tjetër, shteti është ai qe duhet ti mbroj qytetarët e vet. Të bëheni burra e jo frikacakë!”, shkruan Ajshe Nezaj në Facebook, familjare e Valdet Zekajt, duke komentuar informacionin e Gazetës Lajm për kacafytjen e djeshme të pjesëtarëve të Grupit të Kumanovës me policinë në gjykatë, pasi u refuzua kërkesa që disa funksionarë të ftohen si dëshmitarë.