Mos i takofshi këto tri pjeshka në plazh (FOTO)

Ylli i “Ex on the Beach”, Kayleigh Morris ka treguar asetet e saj seksi në bikine derisa për herë të parë është parë e shoqëruar me dy pjeshka tjera, Holly Rockwoodh dhe bukuroshja seksi Sarah Goodhart në plazhin e Ibiza

Ata janë parë së bashku nëpër emicione të ndryshme televizive.

Por duket se harmonia e yjeve të “Ex On The Beach”, Kayleigh Morris, Holly Rickwood dhe Sarah Goodhart shkon për mrekulli derisa ato janë parë në Ibiza në pushimet e tyre në plazh, e më trupat e tyre seksi kanë rritur temperaturat. /GazetaExpress/