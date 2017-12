Mos u shqetësoni nëse ju ngrin makina në këtë mot të acarë, ja çfarë duhet të bëni

Gërryerja monotone e akullit nga xhami i shoferit dhe ngrirja mund të bëhen me ndihmën e kësaj metode të shpejtë dhe të thjeshtë!Fjala është për trukun i cili do t’ia lehtësojë jetën çdo shoferi,sepse me ndihmën e tij akulli nga xhami i shoferit do të zhduket për një minutë.E gjitha që ju nevojitet është një shishe plastike me spërkatës në të cilin duhet të qitni 2/3 alkool,1/3 ujë dhe një lugë shampo për larje enësh.Tundeni shishen që të gjithë përbërësit të bashkohen,spërkatni xhamin e ngrirë dhe akulli do të shkrihet për një minutë.Shiko videon me poshte: