Mot me shi dhe bubullima

Sot po mban mot me shi të përcjellë me bubullima dhe me erë të fortë veriore. Lokalisht mund të paraqiten edhe procese më intensive në formën e stuhisë, si dhe reshje më të mëdha të shiut, mbi 20 litra në metër katror.

Temperatura minimale do të jetë prej 13 deri në 22 gradë celcius, ndërsa temperatura ditore e ajrit do të lëvizë prej 16 deri 28 gradë celcius. UV vlera do të arrijë 4.

Në Shkup dhe rrethinë moti i ngjashëm me temperaturë prej 20 deri në 24 gradë celsius.

Të martën do të vazhdojë të fryjë erë e fortë veriore, ndërsa në pjesët lindore ende do të ketë kushte për shi lokal. Temperatura ditore në dy ditët në vazhdim do të ketë rënie të konsiderueshme.