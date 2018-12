Moti nesër do të jetë kryesisht me re dhe me mjegull nëpër lugina. Në pjesët perëndimore moti do të jetë me vranësira dhe me kushte për shi lokal. Në disa lugina do të ketë edhe mjegull.

Të dielën moti do të jetë mesatarisht me vranësira ndërsa temperatura do të lëviz nga -6 deri -11 gradë celsius.

Të hënën moti do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare ndërsa nëpër lugina do të ketë kushte për mjegulla. Temperaturat do të lëvizin nga -5 deri -13 gradë celsius.

Ndërsa të martën, moti do të jetë i ndryshueshëm i vrenjtur me shi lokal me intensitet të ulët kurse temperaturat do të lëvizin nga -4 deri -14 dhe njëherit do të jetë dita më e ftohtë për këtë periudhë të vitit.