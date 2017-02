Edhe sot në Maqedoni do të ketë mot me diell dhe i freskët, ndërkaq do të fryjë erë e lehtë jugore. Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga -8°C deri 1°C, kurse ajo ditore do të jetë nga 7°C deri më 13°C.

Në Shkup dhe rrethinë do të ketë mot të ngjashëm, kurse temperatura do të lëvitë nga -3°C në mëngjes e deri më 10°C, gjatë ditës.