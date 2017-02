Moti sot në Maqedoni do të jetë kryesisht me shi, ndërsa në male dhe në vendet më të larta të pjesës veriperëndimore me borë.

Temperatuar e mëngjesit do të lëvizin prej 1 deri 5 gradë, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 3 deri 11 gradë celcius.

Në Shkup dhe rrethunë moti do të jetë i ngjashëm me temperatura ditore prej 4 deri 8 gradë celcius.