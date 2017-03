Moti sot në Maqedoni do të jetë i freskët, me vrënësira të herë pas hershme, si edhe të reshura të dobëta të shiut, ndërkaq borë në vendet më të larta.

Do të fryjë erë e lehtë në drejtimin verior. Temperatura e mëngjesit do të lëvitë nga 0°C e deri më 5°C, kurse ajo ditore do të lëvizë na 8°C e deri më 14°C. Në ditët në vijim pritet stabilizim i motit.