Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell por shumë i ftohtë, posaçërisht në rajonin rreth Vardarit, shkruan Telegrafi Maqedoni.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin nga -5 deri në 4 gradë celsius. Ndërsa, gjatë ditës do të kemi temperatura që nuk do të kalojnë 13 gradë celsius.

Shkupi dhe rrethina do të jetë më i ngrohtë në mengjes ndërsa gjatë ditës temperaturat do të lëvizin deri në 10 gradë celsius.