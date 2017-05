Moti sot në Maqedoni do të jetë i ngrohtë dhe me diell. Do të ketë kushte për reshje të shkurtëra të shiut, por pasdite dhe vetëm në zonat malore.

Temperaturat do të sillen nga 12 deri më 25 gradë celsius.

Në Shkup do të kemi mot të ngjashëm me temperatura nga 14 deri më 27 gradë celsius.

Në fillim të javës së ardhshme pritet rritje e vranësirave me reshje të përkohshme. Të martën në disa vende do të ketë reshje të shiut të cilat lokalisht do të jenë të rrëmbyeshme me bubullima, posaçërisht në juglindje.

Ulje të temperaturës të ditës për shkak të erës së përforcuar veriore, paralajmëron DPHM për të mërkurën kur siç kumtoi, priten edhe më shumë reshje.

Ditë të mbarë!