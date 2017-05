Moti sot në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm dhe me periudha dielli. Në pjesën perëndimore të vendit do të ketë reshje të kohëpaskohshme të shiut.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 7 deri 13 gradë, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 19 deri 23 gradë celcius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me temperaturë maksimale deri 22 gradë celcius.