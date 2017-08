Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell, me vranësira t vogla, më intenzive në verilindje të vendit dhe me erë të dobët me drejtim verilindor.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 4 deri më 15 gradë celsius, ndërsa ajo e ditës prej deri më 36 gradë celsius. Indeksi UV do të jetë 8 shkallë.

Në Shkup do të mbajë mot i ngjashëm me erë të dobët me drejtim të ndryshueshëm. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë 11 ndërsa më e larta do të arrijë në 35 gradë celsius.

Periudha e motit stabil me mëngjes më të freskët do të vazhdojë deri në ditën e martë, temperaturat ditore do të jenë në rritje të vazhdueshme dhe më nxehtë do të jetë të dielën dhe të hënën, veçanërisht në pjesët qendrore të vendit. Ditën e martë dhe të mërkurë do të ketv vranësira të përkohshme me erë veriore, reshje të përkohshme të shiut dhe kushte për mot jostabil dhe rënie të temperaturave.