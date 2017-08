Moti sot në mbarë vendin do të jetë me diell dhe kohë pas kohe me erë të dobët nga drejtimi verilindor.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 6 deri 15 gradë, ndërsa gjatë ditës prej 29 deri 37 gradë Celsius. UV indeksi do të arrijë 8.