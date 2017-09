Moti sot në Maqedoni do të jetë kryesisht me diell. Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 3 deri 12 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval pre 23 deri 32 gradë celcius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm me vranësira mesatare. Temeraturat e mëngjesit do të lëshohen deri 8 gradë, ndërsa ajo ditore do të arrijë deri 30 gradë celcius.

Të shtunën do të ketë rritje të vranësirave, do të fryejë erë e fortë juglindore e përcjellur me reshje të shiut.