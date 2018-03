Moti sot në Maqedoni moti do të jetë stabil, kryesisht me diell dhe relativisht i ngrohtë. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare kryesisht nga drejtimi jugperëndimor.

Temperatura do të lëvizë prej minus tre në orët e mëngjesit deri në 20 gradë celsius gjatë ditës në pjesët jugore të vendit.

Moti i ngrohtë do të jetë edhe nesër dhe pasnesër, ndërsa të martën pritet që temperaturat të bien./Telegrafi/