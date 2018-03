Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe relativisht i ngrohtë me temperaturë të mëngjesit prej -2 deri 4, ndërsa ditore prej 12 deri 22 gradë celcius.

Në Shkup moti do të jetë me diell, ndërsa do të fryejë edhe erë mesatare jugperëndomore.

Gjatë javës së ardhshme pritet që të ketë reshje të shiut, sidomos në pjesën perëndimore të vendit./Telegrafi/