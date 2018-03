Moti sot në Maqedoni do të jetë me mjegulla dhe shi gjatë gjithë ditës.

Do të ketë lagështi të madhe të ajrit ndërsa shpejtësia e erës do të jetë 6 km për orë.

Temperaturat e ditës do të lëvizin nga 8 deri në 21 gradë Celsius.

Edhe ditët në vijim do të jenë me kushte të njejta atmosferike.